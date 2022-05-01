Tekirdağ´da Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu horonla kutladı

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) - TEKİRDAĞ´da Trabzonspor taraftarları, şampiyonluğu horon çekerek kutladı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35´inci haftasında Trabzonspor Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak, şampiyonluğa ulaştı. Tekirdağ´da Trabzonsporlu taraftarlar, maçın bitmesinin ardından Süleymanpaşa ilçesindeki sahil dolgu alanında toplandı. Meşaleler yakan Bordo-Mavili taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu horon çekerek kutladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Taraftarların toplanması

-Taraftarların kutlaması

-Meşalelerin yakılması

-Horon çekerek kutlama

-Detaylar DHA-Spor Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-05-01 00:47:57



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