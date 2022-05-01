Emniyet teşkilatı onları unutmadı

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, gazi ve şehit yakınlarını unutmadı.

Ramazan Bayramı'nda şehit ve gazi yakınlarının Emniyet Teşkilatı nezdinde unutulmadıklarını ve daima yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve polis ekipleri tarafından şehit yakınları ve gaziler ziyaret edildi. Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, gazi ve şehit annelerinin, babalarının ellerinden öperek bayramlarını kutladı.

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