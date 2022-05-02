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Trakya'da yoğun bakımlarda koronavirüs hastası kalmadı

DHA

Trakya'da yoğun bakımlarda koronavirüs hastası kalmadı


Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA) TRAKYA'da hastanelerde Covid-19 yoğun bakımlarında tedavi gören hasta kalmadı. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'deki hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 10'lu rakamların altına inerken, bazı hastanelerde oluşturulan Covid-19 yoğun bakım servisleri normale döndürüldü.  Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzman Doç. Dr. Mustafa Doğan, "Şu an yoğun bakımlarımızda yeni yatan hastamız yok. Günlük bazda vaka sayılarımız 5'in altına indi. Bu değere baktığımızda artık  koronavirüs son günlerin yaşıyor diyebiliriz" dedi. 
Koronavirüs salgınında Türkiye'nin vaka sayısı yüksek illerinin yer aldığı Trakya'da normalleşmenin ardından hastanelerin yoğun bakım servislerinde koronvirüs hastası kalmadı. DHA muhabirlerinin edindiği bilgiye göre, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'de hastanelerde oluşturulan Covid-19 yoğun bakım üniteleri de yavaş yavaş kapanmaya başladı. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de hastanelerde tedavi gören koronavirüslü sayısı da 10'ların altına düştü.
Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Mustafa Doğan, yoğun bakımda Covid-19 hastasının kalmadığını belirterek, "Kendi ülkemiz için konuşabileceksek  çok asgari düzeylere indi diyebiliriz. Fakat Avrupa'da  haftalık vaka sayıları hala 500 binin üzerinde seyreden ülkeler mevcut veya buna bir Güney Kore'yi ekleyebiliriz. Biz kendi adımıza  hasta yatışlarına baktığımızda  yoğun bakım en son hastamızı iki hafta önce yatırmışız. Ve bu hastamızın da tedavisi tamamlanarak  3 gün önce taburculuğu sağlandı. Şu an yoğun bakımlarımızda yeni yatan hastamız yok. Günlük bazda vaka sayılarımız 5'in altına indi. Bu değere baktığımızda artık  koronavirüs son günlerin yaşıyor diyebiliriz" dedi. 
'YÜKSEK RİSK GRUBU HASTALARI DİKKAT ETMELİ' 
Doç. Dr. Doğan, bundan sonra özellikle yüksek risk grubundaki hastaların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Doğan, "Sağlık Bakanlığımız bu konuda bir açıklama yaptı. Hastaneler ve toplu taşıma araçları haricinde zorunlu maske kullanımını  kaldırıldı. Vaka sayılarındaki bu azalma devam ederse bu alanlarda da bir rahatlama geleceğini düşünüyorum. Şimdi bireysel bazda olaya yaklaşmak lazım. Özellikle yüksek risk grubunda  bulunan hastalara altta yatan bağışıklık yetmezliği olan  kalp hastalığı olan, KOAH olan, solunum yetmezliği olan hastalara daha farklı bir yaklaşım gerekebilir. Bunun dışındaki hastalar normal sosyal hayatlarına insanların normal sosyal  hayatlarına döneceklerini düşünüyorum. Aşılama da yine bireysel bazda düşünülmeli. Ben aşılamanın da önümüzdeki günlerde grip aşısı gibi olacağını risk grubundaki insanların belli yaş üzerinde insanlardaki aşılamanın önerileceğini diğer yaş gruplarındaki kişilerde ise tercihe bırakılacağını düşünüyorum. Eğer bir sürprizle karşılaşmaz isek. Şu an hastanemizdeki yoğun bakımlarda yatan Covid hastamız yok. Bizim 100 erişkin yoğun bakım yatağımız var. Normal hastalara artık hizmet vermekteyiz. Çorlu Devlet Hastanesi'nde Covid hastası, yatan Covid hastası kalmadı diyebiliriz" dedi.
Öte yandan en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta mavi iller arasındaki Kırklareli yüzde 86,9 aşılama oranıyla 5'nci sırada yer aldı. Edirne'de aşılama oranı yüzde 84,6, Tekirdağ'da ise yüzde 85,2 oldu.(DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2022-05-02 09:56:47

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