Bayram geleneği: Protokol vatandaş bayramlaşması

Bayram geleneği olarak sürdürülen protokolvatandaş buluşması, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bu sene de yaşatıldı.

Muratlı Kaymakamlığı tarafından organize edilen bayramlaşma programında protokol üyeleri sırasıyla, halk ile bayramlaşma, Muratlı İlçe Jandarma Komutanlığı ziyareti, İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyareti ve Muratlı Devlet Hastanesi ziyareti gerçekleştirdi. Siyasi parti mensupları ve sivil toplum kuruluşlarının da ilgi gösterdiği bayramlaşma programına, çok sayıda kişi katıldı.

Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Muratlı Kaymakamı Ömer Dereci, “Ramazan Bayramı vesilesiyle öncelikle sizlerin, ailelerinizin, çocuklarınızın, akrabalarınızın bayramını kutluyorum. Burada olanların, olmayan Muratlılı hemşerilerimizin de Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Hepinize nice güzel bayramlar diliyorum. İnşallah sağlıkla, sıhhatle gelecek bayramlarda hep birlikte buluşmak dileğiyle. Hepinize, ailelerinize saygılarımı sunuyorum” sözcüklerini kaydetti.

Öte yandan, Kovid19 kısıtlamalarının büyük oranda sona ermesiyle bayramlaşanlar birbirleriyle gönül rahatlığıyla tokalaşabildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.