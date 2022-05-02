Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Marmara Denizi’nde poyraz etkisini göstermeye başladı. Poyraz sebebiyle çok sayıda tekne ve gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılardan sonra Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde beklenen poyraz etkisini göstermeye başladı. Poyraz fırtınasının etkisi ile çok sayıda şilep ve tanker Tekirdağ kıyılarına demirlerken, 12 metrenin altındaki küçük balık tekneleri ise balıkçı barınağına döndü.

Poyraz fırtınası etkisini sürdürmeye devam ediyor.

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