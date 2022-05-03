Tren yolculuğuna talepler yüzde 200 arttı

ÇerkezköyHalkalı tren seferlerinde bayram seferleri doldu. Gidiş ve dönüş istikametinde günde 2 sefer yapan trene vatandaşlar 3 günlük bayram tatilinde aşırı talep gösterdi.

Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez sefer yapan ve bilet fiyatları 25 TL olan ÇerkezköyHalkalı seferi yapan trenlerde de aşırı yoğunluk oluştu. 3 günlük bayram tatilinde trenler tıklım tıklım oldu.

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