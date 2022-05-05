3 ayrı noktadaki yol çökmesi tedirgin ediyor

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Cemaliye Mahallesi’nde yakın mevkideki iki sokakta 3 ayrı bölgede meydana gelen çökme tehlike arz ediyor. Mahalle sakinleri, yetkililerin önlem alarak, çöken yolda gerekli çalışmayı yapmasını istedi.

Cemaliye Mahallesi Zafer Sokak ve Sinan Dede Caddesi’nde yolda 3 ayrı noktada çökme meydana geldi. Çöken bölgelerde 1 metrelik çukur oluştu. Neden oluştuğu bilinmeyen çukurlar, araçlar ve yoldan geçen yayalar için tehlike arz ediyor.

Sinan Dede Caddesi sakini Niyazi Akgün, yetkililerin çukuru kapatarak, yolda önlem almasını istedi.

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