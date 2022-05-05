Ağaca oğul veren arılar, yoldan geçenleri tedirgin etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağaca oğul veren arılar, yoldan geçenleri tedirgin etti

DHA

Ağaca oğul veren arılar, yoldan geçenleri tedirgin etti


Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da ağaca oğul veren arılar, yoldan geçenleri tedirgin etti. Polis ekipleri önlem alırken, arıcılık yapan Recep Uzunoğlu, ağaçtaki arıları çuvala doldurup götürdü.
Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi´ndeki bir ağaca oğul veren arılar, yoldan geçenleri tedirgin etti. Arıların saldırısından korkanlar, polise haber verdi. Gelen polisler önlem alıp arıların bulunduğu ağacın çevresinden geçilmemesi uyarısında bulundu.
Bölgede bulunan Gürkan Demir, "Bir saatten beri arılar uçuşuyor, insanlar kaçışıyor. Şuraya bakın, her tarafı sardılar. Yetkililer müdahale etsin, yoksa köyden babamı çağıracağım. O da eski arıcılardan. Şöyle bir duman salsan dağılacak. Az önce birini ısırdı şimdi acile gönderdiler. Ben de soluk soluğa kaldım zaten" dedi.
Alınan önlemin ardından arıcılık yapan Recep Uzunoğlu çağırıldı. Ağaçtaki arıları toplayıp çuvala koyan Uzunoğlu, "Arkadaşlar çağırması üzerine geldim. Arıları aldık ve gidiyoruz" dedi.
Arıların götürülmesinin ardından polis cadde üzerindeki önlemlerini kaldırdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2022-05-05 16:08:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ bir sokakta arı istilası: Vatandaş kaçacak yer aradı
YEREL HABERLER Tekirdağ bir sokakta arı istilası: Vatandaş kaçacak ...
Önce Bulgar sonra Alman şimdide İsviçreli karavancılar
YEREL HABERLER Önce Bulgar sonra Alman şimdide İsviçreli ...
3 ayrı noktadaki yol çökmesi tedirgin ediyor
YEREL HABERLER 3 ayrı noktadaki yol çökmesi tedirgin ediyor
Alkollü sürücü takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü takla atan otomobilden burnu bile ...
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Feci kazada 2’si ağır, 3 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Feci kazada 2’si ...
Tekirdağ yollarında tatil dönüşü yoğunluğu İstanbul yönüne doğru yoğun bir trafik olduğu gözlemlendi
YEREL HABERLER Tekirdağ yollarında tatil dönüşü yoğunluğu İstanbul ...
Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evden alınan toprağı bisikletle Samsun'a götürüyorlar
YEREL HABERLER Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evden alınan toprağı ...
Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu
Tekirdağ'da bağlı olduğu arabasıyla gölete düşen at boğuldu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da bağlı olduğu arabasıyla gölete düşen at ...
Tekirdağ'da apartmanı lağım suyu bastı Ev sahibi: "Babamın oğlu olsa kimseyi dinlemem"
YEREL HABERLER Tekirdağ'da apartmanı lağım suyu bastı Ev sahibi: ...
Tekirdağ’da feci kaza: 4 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da feci kaza: 4 yaralı
CHP’li belediyeden tepki çeken Atatürk uygulaması
YEREL HABERLER CHP’li belediyeden tepki çeken Atatürk uygulaması
Tekirdağ’da yüz yıllık bayram geleneği bu yıl da yaşatıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da yüz yıllık bayram geleneği bu yıl da ...
Çorlu’nun Şahinleri Türkiye üçüncüsü
YEREL HABERLER Çorlu’nun Şahinleri Türkiye üçüncüsü
Tekirdağ'da otomobil takla attı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da otomobil takla attı: 4 yaralı
Şehrin giriş ve çıkışında görevi başındaki jandarma ve polisler unutulmadı
YEREL HABERLER Şehrin giriş ve çıkışında görevi başındaki jandarma ...
Plajda bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Plajda bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti
Yerde bulduğu 16 bin lira ve 900 doları sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Yerde bulduğu 16 bin lira ve 900 doları sahibine ...
Tren yolculuğuna talepler yüzde 200 arttı
YEREL HABERLER Tren yolculuğuna talepler yüzde 200 arttı
Mezarlıklarda bayram hareketliliği
YEREL HABERLER Mezarlıklarda bayram hareketliliği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.