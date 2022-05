Yüz binlerce vatandaş Ramazan coşkusunu birlikte yaşadı

Tekirdağ’da Ramazan'da yüz binlerce vatandaş, Süleymanpaşa Belediyesi’nin etkinliklerinde buluştu.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca düzenlenen ‘Gönül Sofraları’ iftar programları yüz binlerce Süleymanpaşalıyı aynı sofrada buluşturdu. Yavuz Mahallesi’nde gerçekleştirilen ilk iftar programı ile başlayan Gönül Sofraları, her akşam farklı bir mahallede Süleymanpaşalıları aynı sofrada buluşturarak Karadeniz Mahallesi’nde son buldu. Ortalama 2 ile 5 bin kişinin katıldığı iftar programlarında bir ayda yüz binlerce kişi iftar yapmış oldu.

Yemekler vatandaşların sıcak bir şekilde yiyebilmesi için iftar vaktinden birkaç dakika önce masalara dağıtıldı. İftarlarda sunulan yemekler Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi’nde belediye personeli tarafından hazırlanırken, yemeklerde kullanılan nohut, mercimek, sıvı yağ, un gibi ürünler de Süleymanpaşa Belediyesi'ne ait tarlalarda belediye imkânları ile yetiştirilen mahsulden elde edildi. Ayrıca Gönül Sofraları Süleymanpaşalı hayırsever işadamları ve girişimciler tarafından finanse edildi. Böylece Süleymanpaşa Belediyesi'nin kasasından herhangi bir harcama yapılmadan bir ay boyunca görkemli iftar sofraları kuruldu.



Ramazan gelenekleri hayat buldu

Ramazan ayı boyunca her akşam başka bir mahalleye konuk olan Gönül Sofrası'nda geleneksel Ramazan eğlenceleri de unutulmadı. İftar öncesi ilahi konserleri ile Ramazan’ın manevi iklimi gönüllere işlerken, Karagöz ve Hacivat, meddah, ortaoyunu, Aşuk ile Maşuk gibi geleneksel Türk tiyatrosu eserleri, kurulan portatif sahnelerde seyirciyle buluştu. Ayrıca çocuklar için pamuk şekeri ve patlamış mısır ikramlarının yanı sıra geleneksel Ramazan lezzetleri olan Osmanlı macunu ve Ramazan şerbeti de ikram edildi.

Bu yılki Gönül Sofraları iftar programlarının akıllarda kalan önemli anları ise Yunanistan’ın Yassıköy beldesinde kurulan ilk sınır ötesi Gönül Sofrası ile 9 bin kişinin bir araya geldiği Kadir Gecesi iftarı oldu.



Ramazan'da kimse yalnız bırakılmadı

Süleymanpaşa Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün ayrıca bin 200 haneye de dört kap sıcak yemek ulaştırarak ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadı. Yine binlerce ihtiyaç sahibi aileye hem Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hazırlanan hem de hayırseverlerce bağışlanan erzak kolileri dağıtıldı. Bunların dışında yaşlı ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara Evde Bakım Hizmeti Birimi aracılığıyla el uzatan Süleymanpaşa Belediyesi, bu kişilerin evlerinde detaylı temizlik ve kişisel bakım hizmetleri gerçekleştirdi. Ramazan Bayramı öncesinde ise ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına Süleymanpaşa Belediyesi Hayır Çarşısı aracılığıyla yepyeni bayramlık kıyafet ve ayakkabılar hediye edildi. Tüm bu hizmetler Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilirken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de Ramazan ayı boyunca bütün camilerde temizlik ve ilaçlama çalışmaları yapıldı.

