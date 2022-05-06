Yüz binlerce vatandaş Ramazan coşkusunu birlikte yaşadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüz binlerce vatandaş Ramazan coşkusunu birlikte yaşadı

İHA

Yüz binlerce vatandaş Ramazan coşkusunu birlikte yaşadı

Tekirdağ’da Ramazan'da yüz binlerce vatandaş, Süleymanpaşa Belediyesi’nin etkinliklerinde buluştu.
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca düzenlenen ‘Gönül Sofraları’ iftar programları yüz binlerce Süleymanpaşalıyı aynı sofrada buluşturdu. Yavuz Mahallesi’nde gerçekleştirilen ilk iftar programı ile başlayan Gönül Sofraları, her akşam farklı bir mahallede Süleymanpaşalıları aynı sofrada buluşturarak Karadeniz Mahallesi’nde son buldu. Ortalama 2 ile 5 bin kişinin katıldığı iftar programlarında bir ayda yüz binlerce kişi iftar yapmış oldu.
Yemekler vatandaşların sıcak bir şekilde yiyebilmesi için iftar vaktinden birkaç dakika önce masalara dağıtıldı. İftarlarda sunulan yemekler Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi’nde belediye personeli tarafından hazırlanırken, yemeklerde kullanılan nohut, mercimek, sıvı yağ, un gibi ürünler de Süleymanpaşa Belediyesi'ne ait tarlalarda belediye imkânları ile yetiştirilen mahsulden elde edildi. Ayrıca Gönül Sofraları Süleymanpaşalı hayırsever işadamları ve girişimciler tarafından finanse edildi. Böylece Süleymanpaşa Belediyesi'nin kasasından herhangi bir harcama yapılmadan bir ay boyunca görkemli iftar sofraları kuruldu.

Ramazan gelenekleri hayat buldu
Ramazan ayı boyunca her akşam başka bir mahalleye konuk olan Gönül Sofrası'nda geleneksel Ramazan eğlenceleri de unutulmadı. İftar öncesi ilahi konserleri ile Ramazan’ın manevi iklimi gönüllere işlerken, Karagöz ve Hacivat, meddah, ortaoyunu, Aşuk ile Maşuk gibi geleneksel Türk tiyatrosu eserleri, kurulan portatif sahnelerde seyirciyle buluştu. Ayrıca çocuklar için pamuk şekeri ve patlamış mısır ikramlarının yanı sıra geleneksel Ramazan lezzetleri olan Osmanlı macunu ve Ramazan şerbeti de ikram edildi.
Bu yılki Gönül Sofraları iftar programlarının akıllarda kalan önemli anları ise Yunanistan’ın Yassıköy beldesinde kurulan ilk sınır ötesi Gönül Sofrası ile 9 bin kişinin bir araya geldiği Kadir Gecesi iftarı oldu.

Ramazan'da kimse yalnız bırakılmadı
Süleymanpaşa Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün ayrıca bin 200 haneye de dört kap sıcak yemek ulaştırarak ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadı. Yine binlerce ihtiyaç sahibi aileye hem Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hazırlanan hem de hayırseverlerce bağışlanan erzak kolileri dağıtıldı. Bunların dışında yaşlı ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara Evde Bakım Hizmeti Birimi aracılığıyla el uzatan Süleymanpaşa Belediyesi, bu kişilerin evlerinde detaylı temizlik ve kişisel bakım hizmetleri gerçekleştirdi. Ramazan Bayramı öncesinde ise ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına Süleymanpaşa Belediyesi Hayır Çarşısı aracılığıyla yepyeni bayramlık kıyafet ve ayakkabılar hediye edildi. Tüm bu hizmetler Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilirken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de Ramazan ayı boyunca bütün camilerde temizlik ve ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ’da bayram sonrası yoğun mesai
YEREL HABERLER Tekirdağ’da bayram sonrası yoğun mesai
Balıkçılardan ‘Ağlara müsilaj takılmıyor’ açıklaması
YEREL HABERLER Balıkçılardan ‘Ağlara müsilaj takılmıyor’ açıklaması
Bayram dinlemeden ayakkabı çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı
YEREL HABERLER Bayram dinlemeden ayakkabı çalan hırsızlar güvenlik ...
Belediye çalışanı silahlı saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER Belediye çalışanı silahlı saldırıda yaralandı
Tekirdağ'da Hıdırellez kahvaltısı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da Hıdırellez kahvaltısı
Tekirdağlılar, Hıdırellez dileklerini denize bıraktı
YEREL HABERLER Tekirdağlılar, Hıdırellez dileklerini denize bıraktı
Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeline afet eğitimi
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeline afet eğitimi
Ağaca oğul veren arılar, yoldan geçenleri tedirgin etti
YEREL HABERLER Ağaca oğul veren arılar, yoldan geçenleri tedirgin ...
Tekirdağ bir sokakta arı istilası: Vatandaş kaçacak yer aradı
YEREL HABERLER Tekirdağ bir sokakta arı istilası: Vatandaş kaçacak ...
Önce Bulgar sonra Alman şimdide İsviçreli karavancılar
YEREL HABERLER Önce Bulgar sonra Alman şimdide İsviçreli ...
3 ayrı noktadaki yol çökmesi tedirgin ediyor
YEREL HABERLER 3 ayrı noktadaki yol çökmesi tedirgin ediyor
Alkollü sürücü takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü takla atan otomobilden burnu bile ...
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Feci kazada 2’si ağır, 3 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Feci kazada 2’si ...
Tekirdağ yollarında tatil dönüşü yoğunluğu İstanbul yönüne doğru yoğun bir trafik olduğu gözlemlendi
YEREL HABERLER Tekirdağ yollarında tatil dönüşü yoğunluğu İstanbul ...
Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evden alınan toprağı bisikletle Samsun'a götürüyorlar
YEREL HABERLER Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evden alınan toprağı ...
Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu
Tekirdağ'da bağlı olduğu arabasıyla gölete düşen at boğuldu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da bağlı olduğu arabasıyla gölete düşen at ...
Tekirdağ'da apartmanı lağım suyu bastı Ev sahibi: "Babamın oğlu olsa kimseyi dinlemem"
YEREL HABERLER Tekirdağ'da apartmanı lağım suyu bastı Ev sahibi: ...
Tekirdağ’da feci kaza: 4 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da feci kaza: 4 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.