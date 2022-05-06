Tekirdağ’da bayram sonrası yoğun mesai

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ’da bayram sonrası yoğun mesai

İHA

Tekirdağ’da bayram sonrası yoğun mesai

Tekirdağ’da Ramazan Bayramı sonrası sahaya inen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, vatandaşların taleplerini dinleyerek, yürütülen çalışmaları inceledi.
Süleymanpaşa ilçesinde geride kalan Ramazan Bayramı'nın ardından başlayan mesaide çalışmalarını hızlandıran Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, mesaiye Çınarlı Mahallesi’nden başladı. Çınarlı Mahallesi’nde asfalt çalışması yapılacak cadde ve sokaklarda ön incelemede bulunan Yüksel, vatandaşlarla ve esnafla sohbet edip, bayramlarını kutlayarak talep ve önerileri dinledi. Yüksel, Süleymanpaşa’nın önemli kırsal mahallelerinden biri olan ancak uzun yıllardır hak ettiği ilgiyi görmeyen Naip Mahallesi’nde de ziyaretler gerçekleştirerek, burada yapımına başlanan meydan projesi ile ilgili yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi. Süleymanpaşa’ya 1,5 kilometrelik yeni sahil şeridinin kazandırıldığı Altınova Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yüksel, aynı zamanda yol çalışmalarının yapılacağı cadde ve sokaklarda da incelemede bulundu. Son olarak Kumbağ Mahallesi’nde sürdürülen yeni meydan projesi çalışmalarına nezaret etmek üzere Kumbağ’a gelen Yüksel, hızla ilerleyen projenin yaz mevsimine yetiştirileceği müjdesini verdi.

“Bayramın ardından mesaimize başladık”
Yüksel, hayata geçirilen çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, “Ramazan Bayramı’nın ardından ilk mesaimize saha çalışmalarımızı yerinde denetleyerek başladık. Çınarlı Caddemizde yapımına başlayacağımız asfaltlama çalışmaları öncesinde gerekli incelemeleri yaparak, mahalle sakinlerimizle ve esnafımızla selamlaştık. Naip Mahallemizin çehresini baştan aşağı değiştirecek yeni meydan düzenlemesi projemize başladık. Tarihi mahallemizin otantik değerini ön plana çıkaracağımız yeni düzenlemeyi kısa sürede tamamlayarak mahalle sakinlerimizin istifadesine sunacağız. Yine Kumbağ Mahallemizde hayata geçirmek üzere çalışmalarını sürdürdüğümüz yeni meydan düzenlemesi projemizi yerinde inceledik. Hızla devam eden yenileme ve düzenleme çalışmalarına ilişkin, projemizin detaylarını ve yapılması gerekenleri planladık. Bu projemizi de yaza yetiştirmek için çalışmalarımızı durmaksızın sürdürüyoruz. Altınova Mahallemizdeki saha çalışmalarımızı inceleyerek, bölgede yapacaklarımızı planladık. Hemşerilerimizin büyük beğenisini kazanan Altınova sahilimizde de Belediye Meclis Üyemiz Sayın Hikmet Mutlu ile birlikte dolaşarak mahalle sakinlerimizle fikir alışverişinde bulunduk” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüz binlerce vatandaş Ramazan coşkusunu birlikte yaşadı
YEREL HABERLER Yüz binlerce vatandaş Ramazan coşkusunu birlikte ...
Balıkçılardan ‘Ağlara müsilaj takılmıyor’ açıklaması
YEREL HABERLER Balıkçılardan ‘Ağlara müsilaj takılmıyor’ açıklaması
Bayram dinlemeden ayakkabı çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı
YEREL HABERLER Bayram dinlemeden ayakkabı çalan hırsızlar güvenlik ...
Belediye çalışanı silahlı saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER Belediye çalışanı silahlı saldırıda yaralandı
Tekirdağ'da Hıdırellez kahvaltısı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da Hıdırellez kahvaltısı
Tekirdağlılar, Hıdırellez dileklerini denize bıraktı
YEREL HABERLER Tekirdağlılar, Hıdırellez dileklerini denize bıraktı
Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeline afet eğitimi
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeline afet eğitimi
Ağaca oğul veren arılar, yoldan geçenleri tedirgin etti
YEREL HABERLER Ağaca oğul veren arılar, yoldan geçenleri tedirgin ...
Tekirdağ bir sokakta arı istilası: Vatandaş kaçacak yer aradı
YEREL HABERLER Tekirdağ bir sokakta arı istilası: Vatandaş kaçacak ...
Önce Bulgar sonra Alman şimdide İsviçreli karavancılar
YEREL HABERLER Önce Bulgar sonra Alman şimdide İsviçreli ...
3 ayrı noktadaki yol çökmesi tedirgin ediyor
YEREL HABERLER 3 ayrı noktadaki yol çökmesi tedirgin ediyor
Alkollü sürücü takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü takla atan otomobilden burnu bile ...
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Feci kazada 2’si ağır, 3 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Feci kazada 2’si ...
Tekirdağ yollarında tatil dönüşü yoğunluğu İstanbul yönüne doğru yoğun bir trafik olduğu gözlemlendi
YEREL HABERLER Tekirdağ yollarında tatil dönüşü yoğunluğu İstanbul ...
Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evden alınan toprağı bisikletle Samsun'a götürüyorlar
YEREL HABERLER Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evden alınan toprağı ...
Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu
Tekirdağ'da bağlı olduğu arabasıyla gölete düşen at boğuldu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da bağlı olduğu arabasıyla gölete düşen at ...
Tekirdağ'da apartmanı lağım suyu bastı Ev sahibi: "Babamın oğlu olsa kimseyi dinlemem"
YEREL HABERLER Tekirdağ'da apartmanı lağım suyu bastı Ev sahibi: ...
Tekirdağ’da feci kaza: 4 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da feci kaza: 4 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.