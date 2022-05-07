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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaza yapan kadın ağladı, çılgına döndü, komşusu sakinleştirdi

İHA

Kaza yapan kadın ağladı, çılgına döndü, komşusu sakinleştirdi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, araçlara çarparak karşı şeride girdi. Kaza sonrası ağlayıp, çılgına dönen kadını olay yerine gelen komşusu zor ikna sakinleştirdi.
Kaza, Alipaşa Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı üzeri Kapalı Pazar yeri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı istikametine seyreden S.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki araca çarptı ve karşı şeride geçerek bir otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Komşusu dakikalarca dil döktü
Kaza yapan kadın şok etkisi yaşadı. Yardıma gelenler de sürücü S.B.’yi sakinleşmesi konusunda ikna edemedi. Ağlayıp, çılgına dönen kadın sürücü, olay yerine gelen komşusunun dil dökmesi sonrası ikna oldu ve aracından indi.
Kullanılamaz hale gelen sürücü S.B’nin otomobili çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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