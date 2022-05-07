Annesi ölen, babasının bakamadığı engelli Suna'yı 4'üncü çocukları yapmak için başvurdular



Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 2 yıl önce annesi ölen, engelli Suna Eser'e (13), komşuları 3 çocuk annesi Hadiye Tuna sahip çıktı. 2 yıldır Suna'ya evinde bakan Tuna ailesi, babası Mehmet Eser'in de rızasıyla, çocuğu evlatlık edinmek için mahkemeye başvurdu. Eşinin Suna'yı nüfuslarına geçirmek için babasından rıza aldığını ve dava açtığı haberini duyunca gözyaşlarına hakim olamadığını belirten Hadiye Tuna, "3 çocuğum vardı, 4'üncüsü de Suna oldu" dedi.

Nusratiye Mahallesi'nde mobilya ustası Mehmet ile Ayşe Eser'in tek çocukları Suna, 2 yaşındayken havale geçirince ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Uzun süre tedavi gören Suna, konuşamaz, hareket edemez ve tepki veremez hale geldi. Annesi Ayşe Eser, 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybedince, Suna, babası Mehmet Eser ile baş başa kaldı. Kızına bakmakta zorlanınca komşuları Tuna ailesine giden Mehmet Eser, "Ben artık kızıma bakamıyorum. Size getirdim" dedi. Mehmet Eser, Suna'yı kabul eden aileye noterden, hastanelerdeki sağlık işlemlerini, tedavilerini yaptırmaları yönünde vekalet verdi. Hadiye ve Ramazan Tuna çifti, engelli Suna'ya sahip çıkıp, tüm ihtiyaçlarını gönüllü olarak karşılayarak bakımını üstlendi.

'SUNA ZATEN EVİMİZİN PARÇASI'

Suna'yı yıllardır bakan aile, çocuğu evlatlık almaya karar verdi. Ramazan Tuna, eşinin Suna'yı çok sevdiğini, Suna'nın da eşine çok bağlı olduğunu belirterek, babası Mehmet Eser'e çocuğu kendi nüfuslarına almak istediklerini söyledi. Bunun üzerine Mehmet Eser, Suna'nın aile tarafından iyi bakılması üzerine Aile Mahkemesi'ne başvurarak, kızının Tuna ailenin üzerine geçirilmesi için dilekçe ile başvuruda bulundu. Tuna ailesi de aynı mahkemeye Suna Eser'i evlatlık edinmek için başvurdu. Mahkeme sürecinin devam ettiğini belirten Ramazan Tuna, "Mahkeme sürecini başlattık, biz babayla da görüştük zaten. Babanın rızası da var bu işte. Suna'yı zaten babası kendisi fazla görmemişti. Bizim daha iyi bakabildiğimizin, daha ilgilendiğimizin kanaatine vardı. Kendisi rızasıyla bize Suna'yı resmi olarak vermek istedi. Zaten Suna manevi olarak kızımızdı. Resmi olarak da kızımız olması için o kendisi de dilekçe verdi. Biz de süreci başlattık. Artık adli mercilerde kalan günü bekliyoruz. Suna zaten bizim evimizin bir parçası, ailemizin bir parçası. Hadiye Hanıma sürpriz yaptık. Hadiye Hanım da bu işten çok memnun oldu. Kendisi de katıldı bu sürece ve devam ediyor. İnşallah hayırlı sonuçlanır. Hem Suna için hem Hadiye Hanım için, bundan sonra hiç ayrılmamış olacağız" diye konuştu.

'O BENSİZ BEN ONSUZ YAŞAYAMAM'

Hadiye Tuna ise eşinin Suna'yı nüfuslarına geçirmek için dava açtığı haberi duyunca gözyaşlarına hakim olamadığını söyledi. Tuna, "Çok güzel bir duygu, çok mutlu olduk. 3 çocuğum vardı, 4'üncüsü de Suna oldu. Suna'yı biz hiç ayırmadık çocuklarımızdan, hep kabullendik. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü istedi ama ben vermedim. Kıyamadım, çünkü kendi çocuğum gibiydi. Suna benim yanımda daha iyi yiyor, daha iyi içiyor. Doktorlar ağızdan beslenmesinin mümkün olmadığını söyledi ama şu anda besleniyor. 1,52 aydır bu şekilde besliyorum. Hortumu çıkardım, hep ağzından besliyoruz. Tedavi gidiyor ve tedaviye cevap veriyor, hareketleri daha iyiye gidiyor. Doktorlar da memnun, iyiye gittiğini takiplerimin çok güzel olduğunu söylüyorlar. Benim diğer çocuklarım hepsi çok seviyor Suna'yı. Onlar da hiç kardeşlerinden ayırmıyor, hepsi de çok seviyor Suna'yı. Severek, isteyerek, kabulleniyorlar. Hepsi kapıdan girdiğinde ilk işleri Suna'yı öpmek, sarılmaktır. Çok mutluyum, çok" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2022-05-07 11:28:49



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