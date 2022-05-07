Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Trafik Ekipleri, Trafik Haftası çerçevesinde yapılan uygulamalarda, sürücüleri trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

İçişleri Bakanlığı’nın 713 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla 81 İl Valiliğine gönderdiği genelge çerçevesinde Cumartesi günü saat 11:00’de ülke genelinde eş zamanlı olarak Saray İlçe Kaymakamı Adem Ünal, Saray İlçe Emniyet Müdürü Komiser Vahap Uyar, Saray İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emrah Kaya, Saray Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tınaz ve Saray İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Küpeli, emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla yapılan uygulamada sürücüler, yaya önceliği ve güvenli trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

İlçenin çeşitleri yerlerinde asılan billboardlar ve dağıtılan bilgilendirme broşürlerinin yanı sıra gerçekleştirilen uygulamalarda durdurulan araçların sürücüleri ve yolculara Saray Kaymakamı Adem Ünal ve emniyet personeli tarafından bilgilendirme yapıldı. Aynı zamanda sürücüler ve yolculara, “ Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik, Yayalar Kırmızı Çizgimiz ve Trafikte Her Yıl Daha İyiye” mottosunun içerdiği broşürler, çocuklar için ise farkındalık yaratılması amacıyla özel olarak hazırlanmış boyama kitapları verildi.

Karayolu Trafik Haftası boyunca İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordine kurularak okullarda trafik güvenliğine yönelik eğitim faaliyetleri yoğunlaştırılacak. Yapılacak denetimlerde ticari taksiler, şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçlarında ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri kullanımı denetimlerine ağırlık verilerek ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılacak. Emniyet Kemeri Simülasyon Araçlarıyla halkın yoğun olanak bulunduğu alanlarda emniyet kemerinin önemini göstermek amacıyla uygulamalı eğitimler verilecek. Emniyet kemeri kullanımı konusunda sürücü ve yolculara yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenecek."

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