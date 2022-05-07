Tekirdağ’da bıçaklı saldırı anı kamerada

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı. Olay anı ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzeri Askent mevkiinde meydana geldi. Yolda yürüyen S.Y. isimli kişiyi arkasından gelen bir kişi durdurdu. Yaşanan tartışma üzerine bıçaklı saldırıya uğrayan S.Y. bir işyerine sığındı. Saldırgan da olay yerinden kaçtı.

6 yerinden aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralanan S.Y. olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. S.Y. daha sonra tedavisi için Süleymanpaşa ilçesindeki bir hastaneye sevk edildi.

Evli ve iki çocuk babası S.Y’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bıçaklı saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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