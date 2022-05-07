İstanbul’da patronunun motosikletini çaldı, Çorlu’da yakalandı

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İstanbul’da çalıştığı işyerinden yaklaşık 30 bin lira değerindeki motosiklet ile 3 bin lira para çalan şüpheli Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yakalandı.

İddiaya göre, S.M. isimli şahıs, İstanbul’da çalıştığı işyerine ait yaklaşık 30 bin lira değerindeki motosikleti ve 3 bin lira parayı çalarak kayıplara karıştı. Şüpheli S.M., Cemaliye Mahallesi Saray Caddesi mevkiindeki bir pasajda polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Çalınan motosiklet çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılırken, şüpheli S.M. gözaltına alındı.

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