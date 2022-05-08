Tekirdağ'da döküm fabrikasında yangın

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ), (DHA) TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir döküm fabrikasının tasarım ve model üretimi merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, saat 14.00 sıralarında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir döküm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi. Fabrikanın tasarım ve model üretimi merkezinden dumanların yükseldiğini gören personel, durumu itfaiye ekiplerini bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden Tekirdağ Büyükşehir ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri dumanlara müdahale etti. Yangın başka bölümlere sıçramadan yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında fabrikanın tasarım ve model üretim merkezinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA
2022-05-08 15:51:52
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