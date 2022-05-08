Fabrikada çıkan yangın korkuttu

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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir döküm fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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