Malkara’da orman yangınlarıyla mücadele toplantısı yapıldı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel’in koordinatörlüğünde kaymakamlık salonunda orman yangınları ile mücadele toplantısı düzenlendi.

Gerçekleştirilen toplantıya, Malkara Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Akkaya, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Erdoğan, İlçe Emniyet Müdür Vekili İsa Karasu, Orman İşletme Şefleri Mustafa Demir ve Mehmet Kızıl ile diğer kurum müdürleri katıldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte yangın riskinin arttığı yaz mevsiminde olası orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmaların ele alındığı toplantıda, Malkara genelinde olabilecek orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler konuşuldu. Yangın esnasında yapılacak mücadele çalışmalarının yürütülmesi, gereken faaliyetlerle birlikte araç ve ekipmanların kapasitesi görüşülerek kararlar alındı.

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