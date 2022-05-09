Öğrenciler işletmeleri yerinde inceliyor

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Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde eğitimöğretim veren kurumlar arasında yer alan meslek liselerinin öğrencileri, işletmeleri yerinde inceleyerek bilgiler ediniyor.

Ergene genelinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden meslek liselerinin öğrencilerine mesleki tercihlerinde yol göstermek amacıyla düzenlenen işletme ziyaretleri sürüyor. Velimeşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 10 öğrenci ve 3 öğretmen ile ilçede faaliyet gösteren tekstil fabrikasına, Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi’nden 15 öğrenci ve 1 öğretmen ile 1 idareci bir firmaya, Deri Sanayicileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 10 öğrenci 1 öğretmen ve 1 idareci mekatronik firmasına, Eren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 12 öğrenci 1 öğretmen ve 1 idareci ise bir boya firmasına teknik gezi programı düzenlediler. Öğrenciler, işletmelerdeki üretim bantlarını inceleyerek firma yetkililerinden bilgi alarak, işletmelerdeki iş ortamlarına dair fikir edindiler.

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