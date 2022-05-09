İlkokulu öğrencilerinden Trafik ve İlkyardım Haftası etkinliği

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Şehit Hamza Çavuş İlkokulu tarafından Trafik ve İlkyardım Haftası etkinlikleri düzenlendi. Programa Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan da katıldı.

Geleceğin teminatı çocukların sağlıklı eğitim ortamlarında yetiştirilmesi, öğrenci ve öğretmenler ile okul paydaşlarında koruyucu, önleyici ve acil müdahale gerektiren kazalar ve ani hastalık durumunda, tıbbi yardım gelinceye kadar yapılabilecek ilk yardım uygulamaları hakkında farkındalık, duyarlılık oluşturulması ve trafik kazalarına dikkat amacıyla kutlanan “Trafik ve İlk Yardım Haftası” çerçevesinde Çorlu’da da bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, öğrencilerin güzel ve eğlenceli etkinliğini izledikten sonra Trafik Eğitimi Parkında verilen eğitimleri inceleyerek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Programa Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, İlçe Sağlık Müdürü Ali Rıza İçel, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Öz ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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