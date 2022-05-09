Jandarma abartı egzozlu ve ses sistemli araçlara ceza yağdırdı

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Tekirdağ’da jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde abartı egzoz kullanan ve yüksek sesli müzik yayını yapan araçlara toplam 2 bin 567 TL ceza yazıldı.

Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, abartı egzoz kullanan ve yüksek sesli müzik yayını yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 4 araca yüksek sesli müzik yayını yaptıkları gerekçesiyle 744 TL, 1 araca da abartı egzoz kullandığı gerekçesi ile bin 823 TL idari para cezası yazıldı.

Öte yandan, denetimlerde korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen bir otobüse de bin 823 TL cezai işlem uygulandı. Otobüs, jandarma ekiplerince yedi emin otoparkına çekildi.

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