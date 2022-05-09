Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarına 29 tutuklama

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da polisin son bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 29 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, 9051 sentetik ecza hap, 6 kilo skunk, 634 gram eroin, 3 kilo bonzai, 258 gram metamfetamin, 3 tabanca, 3 av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 29 bin 590 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 29 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2022-05-09 17:24:50
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