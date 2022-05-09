Tekirdağ'da ev yangını

EKPSS kura başvuru ve sonuç tarihi belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Fatih Mahallesi Stad Caddesi'ndeki bir apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre mutfakta çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Elektrik işletmesi ekipleri de olay yerine gelirken, bölgede güvenlik önlemi alındı. Paniğe yol açan küçük çaplı yangın kısa sürede söndürüldü.

Güne itfaiye araçlarının siren sesi ile uyanan bölge sakinleri tedirgin olduklarını ifade ederken, yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.