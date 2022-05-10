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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırsal Mahalleler Turnuvası Şampiyonu Bıyıkali oldu

İHA

Kırsal Mahalleler Turnuvası Şampiyonu Bıyıkali oldu

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından, Bıyıkali Mahallesi’nde bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel İlkay Erdoğan Kırsal Mahalleler Arası Futbol Turnuvası, BıyıkalisporKaşıkçıspor arasında oynanan final müsabakası ile sona erdi. Turnuvaya da ev sahipliği yapan Bıyıkalispor, büyük çekişmeye sahne olan ve uzatma devrelerine giden maçı 54 kazanarak şampiyon oldu.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, şampiyonluk maçını Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ve Bıyıkali ile Kaşıkçı Mahallesi Muhtarları ile birlikte izledi. Müsabaka öncesi bir sponsor firma tarafından 5 adet bisiklet ikramiyeli çekiliş düzenlendi. Çekilişi yapan Başkan Yüksel, talihlileri tebrik etti, her iki takıma final maçında başarılar diledi.

Final maçı tarihe geçti
Yüksek tempoda oynanan ve mücadelesi seviyesi çok yüksek olan müsabaka, yaşanan gol düellosu ve her iki taraf arasında sürekli gidip gelen şampiyonluk kupası ile yıllarca hafızalardan silinmeyecek bir final olarak tarihte yerini aldı. Büyük bir çekişme ve mücadeleye sahne olan karşılaşmanın ilk yarısında, maça çok iyi başlayan ve erken gelen golle coşan Bıyıkalispor, etkili oyunu ile 31’lik skora ulaşarak büyük avantaj elde etti. İkinci yarıda ise Kaşıkçıspor fırtınası esti. İkinci 45 dakikalık bölümde baskılı oyununun karşılığını iki golle alan ve kalesini gole kapatan yeşil beyazlı ekip skoru 33’e getirmeyi başardı. Bu devrede yaşanan bir faul pozisyonu sonrası saha içinde gerginlik yaşanırken her iki takımdan da birer oyuncu kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Karşılaşmanın normal süresi bu skorla tamamlanarak uzatma devrelerine geçildi. İlk uzatma devresine de hızlı başlayan ve golü bulan taraf Kaşıkçıspor olsa da, yeşil beyazlılar bu avantajı uzun süre koruyamadı ve ilk uzatma devresinin son anlarında Bıyıkalispor yeniden 44’lük eşitliği yakaladı. Her iki takımın da yorgunluk emareleri gösterdiği ikinci uzatma devresi daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, mavi beyazlı ekip ani gelişen bir atak sonunda penaltı kazandı. Kaşıkçıspor kalecisi penaltı atışını kurtarmayı başarsa da dönen topu iyi takip eden Çağatay meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak tarihe geçen finalin skorunu belirledi: 54.

Kupa Kaymakam Kaya ve Başkan Yüksel’den
120 dakikalık heyecan fırtınası sonunda şampiyonluğunu ilan eden Bıyıkalispor büyük sevinç yaşarken, mahalle sakinleri ile birlikte davullar ve havai fişekler eşliğinde zaferi kutladı. Mavi Beyazlılara şampiyonluk kupasını ve altın madalyaları Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ile birlikte takdim eden Başkan Yüksel, turnuva boyunca verdikleri mücadeleden dolayı finale kalan her iki takımı da tebrik etti. Yüksel, ayrıca sporun birlik ve beraberlik ruhuna uygun atmosferde geçen turnuvada yer alan tüm takımlara, görev alan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
Ödül töreninin ardından açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Süleymanpaşa’mızın kırsal mahalle takımlarına yönelik olarak bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Geleneksel İlkay Erdoğan Kırsal Mahalleler Arası Futbol Turnuvası, BıyıkalisporKaşıkçıspor arasında oynanan final maçıyla son buldu. Gençlerimizi spora teşvik etmek, futbola duydukları ilgiyi arttırarak yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlamak, birlik ve beraberliklerini güçlendirmek amacıyla bu yıl 12 takımımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz turnuvada, şampiyonluğunu ilan eden Bıyıkalispor’u tebrik ediyor, final müsabakasında örnek bir centilmenlik sergileyen rakibi Kaşıkçıspor’a teşekkür ediyorum. Turnuvamızın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılan tüm takımlarımıza canı gönülden şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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