Tekirdağ’da Engelliler Haftası renkli başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ’da Engelliler Haftası renkli başladı

İHA

Tekirdağ’da Engelliler Haftası renkli başladı

Engelliler Haftası Tekirdağ'da renkli başladı. Çelenk sunma töreninde engelliler gönüllerince eğlendi.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ‘Engelliler Haftası’ çerçevesinde tören düzenlendi. Eski Valilik önünde düzenlenen törene Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, Engelliler Dernekleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Çelenk sunma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, engellilerden tarafından halk oyunları gösterisi yapıldı. Engellilerin oyun havaları katılımcı vatandaşlar tarafından çokça beğenildi.
Günün anlam ve önemi belirten konuşmayı yapan İl Müdürü Uslu, “İnşallah daha fazla, daha sıklıkla sorunları daha çok masaya yatırıp, sorunları çözmekte umutluyuz. Azmimiz var, gayretimiz var. Birlikteliğimize güveniyoruz. Elbette rakamsal artışlarımız var. Erişe bilirlik faaliyetlerimiz pandemiye rağmen devam etmişti. 6 tane kuruluşumuza erişebilirlik belgesi vermiş bulunuyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremde hayat kurtaracak köpekler burada yetişecek Arama Kurtarma ve K9 Eğitim Merkezi’nde sona doğru
YEREL HABERLER Depremde hayat kurtaracak köpekler burada ...
Kırsal Mahalleler Turnuvası Şampiyonu Bıyıkali oldu
YEREL HABERLER Kırsal Mahalleler Turnuvası Şampiyonu Bıyıkali oldu
Çorlu’da alkollü sürücü ağaca çarptı: İki kardeşi ölüm ayırdı
YEREL HABERLER Çorlu’da alkollü sürücü ağaca çarptı: İki kardeşi ...
Yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu
Uçağın camlarını kıran sokak magandalarına vatandaş tepkisi
YEREL HABERLER Uçağın camlarını kıran sokak magandalarına vatandaş ...
Muratlı’ya Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kuruluyor
YEREL HABERLER Muratlı’ya Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kuruluyor
Tekirdağ'da ev yangını
YEREL HABERLER Tekirdağ'da ev yangını
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarına 29 tutuklama
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarına 29 tutuklama
Tekirdağ emniyeti uyuşturucuya savaş açtı: 29 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ emniyeti uyuşturucuya savaş açtı: 29 kişi ...
Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evden alınan toprak, bisikletle Samsun'a götürülüyor
YEREL HABERLER Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evden alınan toprak, ...
Motosiklet hırsızları 24 saat geçmeden yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızları 24 saat geçmeden yakalandı
Jandarma abartı egzozlu ve ses sistemli araçlara ceza yağdırdı
YEREL HABERLER Jandarma abartı egzozlu ve ses sistemli araçlara ceza ...
Tekirdağ’da uyuşturucuya 9 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da uyuşturucuya 9 gözaltı
Aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı
YEREL HABERLER Aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 5 ...
Tekirdağ’da 3 bin 800 makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 3 bin 800 makaron ele geçirildi
İlkokulu öğrencilerinden Trafik ve İlkyardım Haftası etkinliği
YEREL HABERLER İlkokulu öğrencilerinden Trafik ve İlkyardım Haftası ...
Trenin çarptığı minibüste 7 kişinin ölümünde şoföre 165 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Trenin çarptığı minibüste 7 kişinin ölümünde şoföre ...
Arkadaşını kuru sıkı tabanca kabzasıyla yaraladı
YEREL HABERLER Arkadaşını kuru sıkı tabanca kabzasıyla yaraladı
Şehir magandaları uçağı tahrip etti
YEREL HABERLER Şehir magandaları uçağı tahrip etti
Öğrenciler işletmeleri yerinde inceliyor
YEREL HABERLER Öğrenciler işletmeleri yerinde inceliyor
Polisten Anneler Günü'ne özel stant
YEREL HABERLER Polisten Anneler Günü'ne özel stant
400 motosikletli Marmara kıyısında çevre temizliği için gaza bastı
YEREL HABERLER 400 motosikletli Marmara kıyısında çevre temizliği ...
Malkara’da orman yangınlarıyla mücadele toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Malkara’da orman yangınlarıyla mücadele toplantısı ...
Fabrikada çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Fabrikada çıkan yangın korkuttu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.