Seyir halindeyken alev alan tır yandı

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Tekirdağ’da seyir halindeyken alev alarak yanmaya başlayan tır itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Edirneİstanbul TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hakkı Tunalı idaresindeki H 1968 EK Bulgaristan plakalı tır seyir halindeyken Saray ilçesi Gişeler mevkiinde aniden yanmaya başladı. Aracını alev aldığını görünce yol kenarına çeken tır sürücüsü, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Tekirdağ ve Lüleburgaz Belediyelerine ait itfaiye ekipleri yanan tırı söndürdü. Tır yangında kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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