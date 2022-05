Elektrik dağıtım şirketine Kurum İmajı Yönetimi Özel Ödülü

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), Nice Medya tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen EX Awards Turkey Çalışan Deneyimi Ödülleri'nde “Kurum İmajı Yönetimi Özel Ödülü”nün sahibi oldu.

TREDAŞ, Türkiye'de faaliyet gösteren ve çalışan deneyimine yatırım yapan şirketlerin katıldığı '3. EX Awards Turkey Çalışan Deneyimi Ödülleri'nde Kurum İmajı Yönetim Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Nice Medya tarafından Türkiye'nin ilk çalışan deneyimi ödülü olan 3. EX Awards Turkey, bu yıl çalışan deneyimi alanında öne çıkan markaları ödüllendirdi. Ödüllü markalar, 3. Çalışan Deneyimi Online Konferansı'nda yapılan etkinlikte bir araya geldi. Müşteri İlişkileri ve Çağrı Merkezi Yöneticisi Ömer Yalçın, etkinlikte yaptığı konuşmada son dönemde müşterilere yönelik hayata geçirdikleri çalışmalarla oldukça başarılı bir yılı geride bıraktıklarını ifade etti. Yalçın şöyle konuştu:

“Çalışanlarımızın mutlu olması durumunda müşterilerimizin mutlu olacağı bilinci ile hareket ediyoruz. Çağrı merkezi çalışanlarımıza teknolojik hediyeler iletmenin yanı sıra yılda bir kez tüm çalışanlarımızın katıldığı organizasyonlar düzenliyoruz. Her ne kadar outcource firma ile çalışsak da TREDAŞ’a hizmet veren tüm çalışanlarımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz.”

Yalçın, hem doğaya hem de çalışanlara katkı sağlamak amacıyla çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Doğamıza katkı sağlamak adına terfi alan ilgili çalışanlarımız adına ağaç dikimimiz devam ediyor. Çalışanlarımızın yönetimde söz hakkının sağlanması adına her birimde en az 2 kişiden oluşan ve dönüşümlü olarak tüm çalışanlarımızın katılmış olduğu TREDAŞ Lab ile aylık olarak yapılan toplantılarda birbirinden farklı konularda projeleri hayata geçirmek adına fikir alışverişi yapıyor ve projelerden uygun olanları hayata geçiriyoruz. Sektöründe dünyada ilk olan TREDAŞ Enerjik bu çalışmanın güzel bir meyvesi oldu. Bu projeleri hayata geçirdiğimiz sürece hem çalışanlarımızı mutlu etmiş oluyoruz hem de müşterilerimizi memnun ederek sektör bazında müşteri memnuniyetinde zirvede olmaya çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.