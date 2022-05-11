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Bakan Ersoy'un eşi, Kırklareli'de tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti (2)

DHA

Bakan Ersoy'un eşi, Kırklareli'de tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti (2)


TEKİRDAĞ'DA TARİHİ VE TURİSTİK YERLER GEZİLDİ
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, 'Her şehri ünlüsüyle geziyoruz' projesi kapsamında beraberindeki sanatçı ve oyuncularla Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde tarihi ve turistik yerleri gezdi. Grup, ziyaretin ardından Tekirdağ'a geçti. Vali Aziz Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım tarafından karşılanan Ersoy ve beraberindekiler, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Etnografya Müzesi, Rakoczi Müzesi gibi tarihi ve turistik yerlerde gezi ve incelemelerde bulundu.
Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Pervin Ersoy, "Gerçekten çok keyifle, çok severek geziyoruz Tekirdağ çok güzel bir şehir. Bizimde Rotahane olarak 42'inci şehrimiz, Kırklareli 41'di, 41 kere maşallah dedik, 42'inci şehir de Tekirdağ oldu. En ince ayrıntısına kadar gezmeyi planladık, şimdi sizinle beraber etnografya müzesindeyiz, çokta güzel bilgiler alıyoruz, sağolsunlar vali eşimiz, il kültür müdürümüzde var. Mesela ilk defa duydum, 3 Kemaller Şehri olduğunu bilmiyordum. Namık Kemal, Mustafa Kemal ve Yahya Kemal hepsi de özellikle Mustafa Kemal başta olmak üzere çok değerli insanlar, Türkiye için, Türk tarihi için çok güzel bir şehir, çok mutluyuz burada olmaktan" dedi.(DHA)Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2022-05-11 18:50:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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