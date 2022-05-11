Tekirdağ´da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü İsmet Sepetçi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Türkgücü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İsmet Sepetçi yönetimindeki 69 KV 935 plakalı otomobil, virajlı yolda kontrolden çıkarak takla attı. Sepetçi, ters dönen otomobilin içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü Sepetçi´nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Sepetçi´nin cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2022-05-11 23:14:57



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