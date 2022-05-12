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Türkiye arıcılığının geleceğini çaldılar: Kimyasal ilaç ithalatına son verecek projeydi Prof. Dr. Mustafa Necati Muz: “Yılmayacağız, vazgeçemeyeceğiz bizi vazgeçiremeyecekler”

İHA

Türkiye arıcılığının geleceğini çaldılar: Kimyasal ilaç ithalatına son verecek projeydi Prof. Dr. Mustafa Necati Muz: “Yılmayacağız, vazgeçemeyeceğiz bizi vazgeçiremeyecekler”

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde Türk Arı Gen Çalışmalarının yapıldığı alanda onlarca arı kovanının tahrip edilmesi sonucu 4 milyon arı telef olurken, aynı zamanda alandan arı ırkları ve Türk Arıcılık Projelerinin bilgi ve belgelerini çaldılar. Projenin başında bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden Prof. Dr. Mustafa Necati Muz; “Biz bu projeye yurtdışından ithalat yolu ile gelen kimyasal ilaç üretiminde kullanılan maddelerin ithalatına son vermek, azaltmak ve stratejik önem taşıyan arıcılık konusunda Türkiye’nin sahip olduğu dünya ikinciliğini daha da yukarıya taşımak, bu noktada üretim yapmak amacıyla bu projeyi yürüttük” dedi.
Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere’de Türk Arı Gen Çalışmalarına ilişkin milli arıcılık projelerinin yapıldığı alanda 200 arı kovanı tahrip edilerek yaklaşık 4 milyon arı telef edildi. İzole edilmiş alanda 4 milyon arının telef edilmesinin yanı sıra alandan bazı arı ırkları ve ilaç denemesinde kullanılan ilaç deneme poşetleri de çalındı. 7 yıldır projenin başında bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden Prof. Dr. Mustafa Necati Muz, Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikayette bulundu.

Jandarma didik didik arıyor.
Bunun üzerine jandarma ekipleri, JASAT ve Olay yeri inceleme ekipleri hırsızlığın meydana geldiği yüksek kesimlere çıkarak araştırma ve inceleme işlemlerine başlandı. Şarköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de telef olan arılardan numune aldı. Çalınıp tahrip edildiği iddia edilen yerli ve milli projenin ithalat yolu ile gelen kimyasal ilaç üretiminde kullanılan maddelerin ithalatına son vermek, azaltmak ve stratejik önem taşıyan arıcılık konusunda Türkiye’nin sahip olduğu dünya ikinciliğini daha da yukarıya taşımak amacıyla bu proje üzerinde çalışmalar son aşamaya gelmişti.

"Projenin amacı kimyasal ilaç üretiminde kullanılan maddelerin ithalatına son verilmek"
Prof. Dr. Mustafa Necati Muz gazetecilere yaptığı açıklamada, “Projemiz, 2015 yılından bu yana Tekirdağ Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesinde yürütülmektedir. Projeyi yürüttüğümüz arazi hazine arazisidir. 10 dönümlük bu arazi tel örgü ile çevrilmiştir. İçerisindeki arılarımız Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ arıcılar birliği üyelerinin bize ellerindeki en üstün arılardan seçip gönderip hibe ettiği arılardır. Biz bu projeye yurtdışından ithalat yolu ile gelen kimyasal ilaç üretiminde kullanılan maddelerin ithalatına son vermek, azaltmak ve stratejik önem taşıyan arıcılık konusunda Türkiye’nin sahip olduğu dünya ikinciliğini daha da yukarıya taşımak. Bu noktada üretim yapmak amacıyla bu projeyi yürüttük. Projemizde esas olarak amaçladığımız şey, insan sağlığında apiterapide kullanılan ürünlerin kalıntısız ve daha sağlıklı üretilmesi için arı ürünlerinin de kalıntısız üretilmesiydi. Bu amaçla organik ilaçlar üretilmesi gerekiyordu. Biz Anadolu bitkilerinden elde ettiğimiz endemik bir takım ekstralarla arılar üzerinde yaşayan ‘Varuha’ ismini verdiğimiz arılara virüs bulaşan hastalıklara engel olmak için milli ilaç projesinin geliştirdik. Bu projeye 7 yıldan beridir devam etmekteyiz. Bu proje süresince hastalıklardan ari ve kalıntılardan ari arı kolonileri meydana getirdik. Genetik olarak üstün ırklarda arılarımız oldu. Bunlar Trakya Irkı arılardı. Bu arıların özelliği uysal olması ve yüksek miktarda bal üretmesidir. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Bünyesinde Veteriner Arı Hekimliği Çerçevesinde bu projeler yürütüldü” dedi.

“Yılmayacağız, vazgeçemeyeceğiz bizi vazgeçiremeyecekler”
Prof. Dr. Mustafa Necati Muz açıklamasının devamında, “Proje içerisinde yer alan arılığa bundan birkaç gün önce geldiğimizde arı kovanlarının kapaklarının açıldığını, içerisindeki peteklerin yerlere döküldüğünü, ilaç denemesinde kullandığımız ilaç deneme poşetlerinin tamamının toplanarak çalındığını, yüksek protein içerikli kek örneklerinin çalındığını yüksek bal verimine sahip olduğu için seleksiyon yapmaya çalıştığımız arı kolonilerinin ana arılarının çalındığını tespit ettik. Çalınan bal ya da kovan bulunamamaktadır. Tamamen genetik ve bilgi içerikli proje hırsızlığı şeklinde meydana gelmiş bir olaydır. 2023 yılında lanse etmeyi planladığımız stratejik projelerden bir tanesiydi. Tamamen milli üretime, yerli üretime ağrılık verip yurt dışından yapılan ithalatın önünü kesmeyi amaçlamaktaydı. Jandarma bugün olay yeri inceleme ekipleriyle birlikte parmak izi ve buna benzer bazı kriminolojik örnekler aldı. Yerinde tespitlerde bulundular. Çevrede arı kovanlarından örnekler aldılar. Biz bu projenin bu hale sokulmasından kesinlikle herhangi bir ümitsizlik içerisinde değiliz. Yılmayacağız, vazgeçemeyeceğiz bizi vazgeçiremeyecekler. Bütün hırsımızla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Amaçlarını başaramayacaklar. Bu projeyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına tamamlayarak Tarım Bakanlığımıza patentini hediye ederek ürünlerin üretilip hem tüketicilerimize hem arıcılarımıza dağıtılmasını sağlayacağız. Bütün amacımız budur” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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