Yunanistan’a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi Malkara’da yakalandı

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında Yunanistan’a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, MalkaraTekirdağ karayolu üzerinde İ.G yönetimindeki aracı durdurdu. Araç sürücüsünün “FETÖ’ye üye olma” suçundan dosyası olduğu belirlenen şahsı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma karakolunda işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli İ.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.