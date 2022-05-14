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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Satmak için ilçeye getirdiği uyuşturucu haplarla yakalandı

İHA

Satmak için ilçeye getirdiği uyuşturucu haplarla yakalandı

Tekirdağ’da polis ekipleri, Saray ilçesine uyuşturucu getiren şahsı üzerinde 55 adet uyuşturucu hapla yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ’dan ilçeye uyuşturucu hap satmak için bir şahsın geldiği yönünde ihbar aldı. İstihbaratı değerlendirilen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, daha önceden hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem yapılan G.E.'yi İstanbul Caddesi üzerinde 55 adet uyuşturucu hap ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınarak Yeni Mahalle Polis Merkezi Amirliğine götürülen G.E. isimli zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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