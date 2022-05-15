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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Saray’da uyuşturucuya geçit yok

İHA

Saray’da uyuşturucuya geçit yok

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde şüpheli bir araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri Ayaspaşa Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bir otomobili şüphe üzerine durdurdular. Durdurulan araçta bulunan M.S, Y.B ve S.K isimli 3 şüphelinin üzerlerinde ve otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ve sahte para ele geçirildi.
Gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalar ile Saray’da uyuşturucuya geçit vermeyen polis ekipleri üzerlerinde uyuşturucu ve sahte para bulunan 3 zanlıyı gözaltına alarak, sorgulamak üzere Yeni Mahalle Polis Karakoluna götürdü.
Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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