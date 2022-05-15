Saray’da uyuşturucuya geçit yok

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde şüpheli bir araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri Ayaspaşa Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bir otomobili şüphe üzerine durdurdular. Durdurulan araçta bulunan M.S, Y.B ve S.K isimli 3 şüphelinin üzerlerinde ve otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ve sahte para ele geçirildi.
Gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalar ile Saray’da uyuşturucuya geçit vermeyen polis ekipleri üzerlerinde uyuşturucu ve sahte para bulunan 3 zanlıyı gözaltına alarak, sorgulamak üzere Yeni Mahalle Polis Karakoluna götürdü.
Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.