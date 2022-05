Bulgaristan'da kesilmek istenen bacağı, Türkiye'de kurtarıldı

Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/ TEKİRDAĞ, (DHA)- BULGARİSTAN'da geçirdiği trafik kazasında kopan sol bacağı dikildikten sonra enfeksiyon kapması sonucu kesilmesine karar verilen Zdravka Miteva Georgieva (42), Türkiye'de tedavi edildi. Bacağı kesilmekten kurtarılan ve koltuk değnekleriyle yürümeye başlayan Georgieva'yı tedavi eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Bilge, hastanın durumunun çok iyi olduğunu belirterek, "Kaynama ameliyatı ve kemik nakli yaptık. Kalçadan ve diğer cansız olan bir bölgeden aldığımız kemikle o bölgede kaynatma işlemi yaptık" dedi.

Dobriç kentinde yaşayan, evli ve 1 çocuk annesi Zdravka Miteva Georgieva'nın sol bacağı, 4 yıl önce yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla koptu. Bulgaristan'da tedavi gören ve bacağı yerine dikilen Georgeava, ardından defalarca ameliyat geçirdi. Bacağı bir süre önce iltihaplanması üzerine yine hastaneye başvuran Georgiava'ya doktorlar, tedavisinin imkansız olduğunu belirterek, kesmek zorunda olduklarını söyledi. Doktorlarla birlikte bacağının kurtarılması için arayış içine giren Georgieva, irtibat kurulan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki özel hastaneye yönlendirildi.

Georgieva, Çorlu'da Doç. Dr. Ali Bilge tarafından tedaviye alındı. Tedavi sonunda bacağı kesilmekten kurtarılan Georgieva, koltuk değnekleriyle birlikte yürümeye başladı.

Doç. Dr. Bilge, "Bulgaristan devleti tarafından bacağı kurtarma şansı var mı diye bize yönlendirildi. Daha sonra bizim yaptığımız işlem şu oldu. Önce bir enfeksiyon tedavisi amaçlı bir cerrahi geçirdi. Ortalama 3-3,5 saatlik bir cerrahiydi. O bölgedeki temizliği yaptıktan sonra aldığımız tetkiklerle yaklaşık 2 aydır hastamız antibiyotik tedavisi almakta. Beraberinde antibiyotiğe cevap verdikten sonra bacağı kurtarmış olmamızla beraber kaynama ameliyatını yaptık ve bir süredir hastamızın yapılan ameliyat sonrası yürümesi, başarılı bir sonuç almamız nedeniyle de mutluyuz. Hastamızın şu an ki tedavilerinde de istediğimiz her şey olumlu şekilde sonuçlandı. Yürüyebiliyor, üstüne basabiliyor. İstediği zaman istediğini tek başına ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda. Zaten Bulgaristan'da yapılamayan en büyük sıkıntılardan biri implant çıkarma içerideki çok konan implantları çıkaramamak gibi bir problem yaşamışlar. Onları çıkardıktan sonra enfekte olan yani canlı olmayan dokuların tamamını temizledik. Sonra 1,5 aylık bir süre enfeksiyon gözetiminde antibiyotik verdik. Sonraki 2'nci aşama cerrahiye geçtik. Burada kaynama ameliyatı yaptık. Kemik nakli yaptık. Kalçadan ve diğer cansız olan bir bölgeden aldığımız kemikle o bölgede kaynatma işlemi yaptık. Amacımız bundan sonra 2 bacağın yani aradaki dediğimiz boşluğun kaynaması" diye konuştu.

Georgieva, kazada bacağının koptuğunu ve yerine dikilmesinin ardından defalarca ameliyat geçirdiğini anlattı. Tedavi olmak için Türkiye'yi seçtiklerini belirten Georgieva, "Bulgaristan'da bir kaza geçirdim. Yaya geçidinde araba çarptı ve ayağım koptu. Bulgaristan'da yapabilecekleri her şeyi yaptılar fakat tedaviyi tamamlayamadılar. Bacağımın kurtarılabilme ihtimali olduğunu söylediler biz de tedavi olmak için Türkiye'yi seçtik. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Tedavi çok iyi gidiyor hatta mükemmel diyebilirim. Sonuçların daha iyi olmasını umut ediyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2022-05-16 10:23:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.