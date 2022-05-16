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Bakan Yardımcısı Demircan: Hedefimiz, ülkeleri dolaşarak varsa açıklarımızı kapatmak

DHA

Bakan Yardımcısı Demircan: Hedefimiz, ülkeleri dolaşarak varsa açıklarımızı kapatmak


Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, pandeminin bütün dünyada sıkıntı oluşturduğunu belirterek, "Kendi dinamiğimizle turizmcilerimizin çalışmaları ile yerine başka bir şey de koyabildik. Daralmalar zaman zaman başka fırsatların da habercisi olabiliyor. Bizim sahada koşan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bize verdiği misyonla sahada bütün ülkeleri dolaşarak varsa açıklarımızı kapatmak gibi bir hedefimiz var. Bunun da netice vereceğini görüyoruz ve hissediyoruz" dedi. 
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Tekirdağ'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu. AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Demircan, turizmde temel hedeflerinin, pazarları çeşitlendirmek ve her ülkeden turist getirmek olduğunu söyledi. Türkiye'de turizm sektörünün 20 yıl önce sadece 'deniz, kum, güneş' olduğunu, şimdi ise bunların yanı sıra kültür ve tarih turizmini de ön plana çıkardıklarını belirten Bakan Yardımcısı Demircan, şunları söyledi:
"Turizmde de sonuçta biz ülkemizi nasıl tanıtıyoruz. 1; tarihi mirasımızla. 2; gastronomimizle. 3; doğamızla. Yani turizm de 2 türlü malumunuz. 1; dinlence için gelen turistler. 2; bir kültür için gelen turistler. Türkiye'ye gelen her 2 turistten 1'i eğer dinlenmeye geliyorsa diğer biri de mutlaka tarihimizi, mekanlarımızı ve kültürümüzü tanımaya geliyor dolayısıyla buradaki strateji de çok doğru, bizim de hayata bakışımız budur. Yani Türkiye'ye gelen her 100 turistten 40 tanesinin Antalya'ya, 10 tanesinin Ege bölgelerine ama her 100 turistten 40'ının İstanbul'un kültürünü görmeye diğer 10'unun da diğer vilayetlerimizdeki tarihi mekanlarımızı görmeye geldiğini biliyoruz. Bundan 20 yıl evvel turizm Türkiye'de daha 'deniz, kum, güneş' endeksliydi. O da çok gelişti ama yanda tarihi mekanlarımızın ivmesi de çok gelişti. Mardin'e gitmek isteyenler, Diyarbakır'a gitmek isteyenler, Urfa'ya gitmek isteyenler, Gaziantep'e gitmek isteyenler, Trabzon'a gitmek isteyenler buradan baktığımızda işin içerisinde kültür, sanat, tarih, doğa olduğunu görüyoruz."
'TÜRKİYE RUSYA VE UKRAYNA'DAN CİDDİ PAY ALIYORDU'
RusyaUkrayna savaşının turizme etkisinin sorulması üzerine Demircan, şöyle konuştu:
"Yani Türkiye Rusya ve Ukrayna'dan ciddi bir pay alıyordu. Ancak turizm trendlerimize baktığımızda, hep çok değişik olaylarla karşı karşıya kalmışızdır. Başka başka krizler oluşmuştur. Burada temel hedefimiz hep şudur; pazarları çeşitlendirmek ve her bölgeden her ülkeden turist getirme gayreti içerisinde olmak. Bugün bakanlığımız 140'tan fazla ülkede tanıtımını yapmaya çalışıyor. Bunu çeşitlendirmeye gayret ediyor. Her ülkenin beklentileri insanların gitmek istediği turizm türünde de değişiklikler var. Mesela bugün burada doğa turizmi ile ilgili bir fuarın da açılışına katılacağız. Biz bir yandan ülkeleri çeşitlendirmeye diğer yandan da kendi içimizdeki turizmi çeşitlendirme gayreti içerisindeyiz. Pandemi bütün dünyada bir sıkıntı oluşturdu. Ama kendi dinamiğimizle, turizmcilerimizin çalışmaları ile yerine başka bir şey de koyabildik, daralmalar zaman zaman başka fırsatların da habercisi olabiliyor. Bizim sahada koşan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bize verdiği misyonla sahada bütün ülkeleri dolaşarak varsa açıklarımızı kapatmak gibi bir hedefimiz var. Bunun da netice vereceğini görüyoruz ve hissediyoruz. Elbette bir akış azalması varsa azalması varsa o ülkelerdeki zemini genişlemekte bizim vazifemiz onu da sayın bakanımızın liderliğinde gerçekleştirmeye gayret ediyoruz."
Bakan Yardımcısı Demircan, daha sonra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Vali Yıldırım, Demircan'a Tekirdağ'ın meşhur Karacakılavuz dokumaları hediye etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2022-05-16 16:07:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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