Çorlu Doğada Yaşam Fuarı açıldı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan: “Türkiye’ye gelen her 100 turistin 40’ı Antalya’ya 40’ı İstanbul’a geliyor"

Karavan, kamp outdoor ve tinyhouse malzemelerinin sergilendiği Çorlu Doğada Yaşam Fuarı düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Türkiye’ye gelen her 100 turistten 40’ı Antalya’ya 40’ı İstanbul’a geliyor” dedi.

Çorlu Fuar Alanı’nda düzenlenen ve 22 Mayıs tarihine kadar gezilebilecek olan Çorlu Doğada Yaşam Fuarı’nın açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Tekirdağ’da sanayinin geliştiğini, sanılanın aksine bölgede sadece tekstil olmadığını önemli miktarda karavan imalatı yapıldığını kaydetti. Türkiye’nin turizmdeki iddiasını katlayarak sürdürdüğünü kaydeden Demircan, “Pandemi sürecinde bütün dünya çekinirken, Türkiye turizm sektörüyle, bileşenleriyle, inanılmaz bir atağa kalktı ve yine hedeflerine doğru hızlı şekilde, emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Türkiye’de gezip görülecek çok yer var” dedi.

Güney sahillerimizde güneş var ve su var, deniz var ve dünyanın dört bir tarafından inanılmaz bir talep var diyen Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Servisimiz iyi, alt yapımız iyi ama en önemlisi sevgimiz güzel. İnsanları ağırlamaktan mutlu oluyoruz. Bu bizim kültürümüzün esasıdır. Türkiye son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nerelerden nerelere geldi. Sadece Antalya 15 milyonu geçen turistlere ulaştı. Kültür turizmi de gelişti ülkemizde. İstanbul aldı başını gitti. Türkiye'ye gelen her yüz turistten, 40'ı Antalya, 40'ı İstanbul'a geliyor. Bu demek ki ürettiğimiz medeniyet de inanılmaz bir ilgi çekiyor ve insanlar buralara gelmeyi ve buraların havasını solumayı arzu ediyorlar” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Demircan ve protokol üyeleri fuarın açılışını yaptı. Demircan ve katılımcılara Tekirdağ'da bir firma tarafından üretilen ve elektrikle çalışan ‘karsavar’ adı verilen insansız kar aracının tanıtımı da yapıldı.

Açılışın ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan beraberindeki protokol üyeleri ile stantları gezerek karavan ve kamp ürünleri hakkında firma sahiplerinden bilgi aldı.

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