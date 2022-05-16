Ağaç katliamı yapan CHP’li belediyeden ilginç cevap: “Dekora uymuyor” Dekora uymadığı için 100’den fazla ağacın söküldüğü öğrenildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağaç katliamı yapan CHP’li belediyeden ilginç cevap: “Dekora uymuyor” Dekora uymadığı için 100’den fazla ağacın söküldüğü öğrenildi

İHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde refüjdeki 100'den fazla ağacın sökülmesiyle ilgili soru önergesine CHP'li Büyükşehir Belediyesi, ağaçların dekora uymadığı için söküldüğü cevabı verildi.

Ağaç katliamı yapan CHP’li belediyeden ilginç cevap: “Dekora uymuyor” Dekora uymadığı için 100’den fazla ağacın söküldüğü öğrenildi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde refüjdeki 100’den fazla ağacın sökülmesiyle ilgili soru önergesine CHP’li Büyükşehir Belediyesi, ağaçların dekora uymadığı için söküldüğü cevabı verildi.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Cengiz Topel Caddesi’nde yaklaşık 2 ay önce CHP’li Büyükşehir Belediyesi tarafından refüjdeki 100’den fazla ağacı yerlerinden sökülmüştü. Ağaçların yerlerinden sökülmesi vatandaşlar tarafından da büyük tepki toplarken, AK Parti Çerkezköy Belediyesi Meclis Üyeleri tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne konu ile ilgili verilen soru önergesine cevap da şaşırttı. Ağaçların dekora uymadığı için söküldüğü belirtilerek, yerlerine sığla, süs eriği ve süs kirazı ağaçlarının dikildiği kaydedildi.
Konuyla ilgili AK Parti Çerkezköy Belediye Meclis Üyesi Adem İçli de açıklamalarda bulunarak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Belediyesi’ni eleştirdi. İçli, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
“Cengiz Topel Caddesi’nde yaklaşık 2 ay kadar önce ‘ağaç katliamı’ yapılmıştı. 1015 yıllık ağaçlar söküldü, yerine fidan dikildi. Bunlara tepki göstermiş, bazı sorular sormuştum. AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerimiz de, AK Parti Grubu olarak Büyükşehir Belediyesi’ne soru önergesi verip, bu ağaç katliamını sordu. Gelen cevaba bakınca minareyi çalmış ama kılıfı bile hazırlayamamışlar türünden. İki ay önce Çerkezköy Belediyesi niye müdahale etmedi demiştim. Meğer Çerkezköy Belediyesi ile işbirliği yaparak ağaçlar sökülmüş. Sadece birkaç soru sorup, Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği cevabı kamuoyunun takdirine bırakacağım. Daha önce o ağaçları dikenler Park ve Bahçeler Müdürlüğü değil miydi? Bugün bu cevabı veren Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Çerkezköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ortak çalıştığını söylüyor. O vakit, daha önce ağaçları diken Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bölgenin iklimini dikkate almamış mı? Ya da Belediye dikmediyse, o ağaçları kim dikmiş? Yazıda özetle dekora uymadığı için ağaçları söktük demişler. 1015 yıllık ağaçlar, yeni dekora uymayınca kesilmiş. Yol düzenlemesine uygun fidanlar dikilmiş. Dekora uymadı diye ağaç mı sökülürmüş? Bunu da Sayın Kadir Albayrak’ın yönettiği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nden duyduk. Artık gözlerimiz açık gitmez. Bir de benim bildiğim, sökülen ağaçların yüzde 70’i başka yerde tutmaz. Yüzlerce ağacı daha öncede söktünüz. Kaç tanesi tuttu? Meçhul.”

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nden cevap
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nden gelen cevapta, “Kentsel yeşil ana tiplerinden olan orta refüjlerdeki yeşil alanlar kentsel ekosistemleri üzerinde etkileri yüksektir. Kentlere bilinçli bir şekilde biçim verilmesi ve kenti düzenlemesi o şehrin ve şehirde yaşayanların yaşam standartlarını artırmaktadır. Söz konusu olan ağaçlar Çerkezköy ilçesi Cengiz Topel Caddesi’nde gelişen ve yenilenen bir bölgemizde bulunmaktadır. Müdürlüğümüz tarafından Çevre Duyarlılığı ile hareket edilerek, Cengiz Topel Caddesi orta refüj düzenleme ve yenileme projesi çerçevesinde, mevcut bulunan top akasya ağaçlarını bölgenin iklim şartları ve hava durumunun soğuk seyretmesi vejetasyon döneminin başlaması da göz önünde bulundurularak Mart ayının 10’unda taç budama işlemi ve kök tuvaleti yapıldıktan sonra deplase edilerek, ilçe belediyesi ile birlikte ortak çalışma sonucunda kentin farklı bölgelerine nakli gerçekleşmiştir. Proje çerçevesinde mevcut düşük toprak seviyesi yükseltilerek alana sığla, süs eriği, süs kirazı fidanlarımız dikilmiştir. Toprak tesviye ve çim tohumu atımı, çalı dikimi, sıhhi tesisat döşenmesi ve dekoratif taşlar ile peyzaj düzenlemesi tamamlanacaktır. Ekte deplase edilen ağaçların tutanakları, listeleri ve fotoğrafları bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorlu Doğada Yaşam Fuarı açıldı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan: “Türkiye’ye gelen her 100 turistin 40’ı Antalya’ya 40’ı İstanbul’a geliyor"
YEREL HABERLER Çorlu Doğada Yaşam Fuarı açıldı Kültür ve Turizm ...
Orman yangınlarıyla mücadele için Chinook söndürme helikopterleri Türkiye'de / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Orman yangınlarıyla mücadele için Chinook söndürme ...
Duyarlı vatandaştan örnek davranış: Yolda bulduğu parayı polis merkezine götürdü
YEREL HABERLER Duyarlı vatandaştan örnek davranış: Yolda bulduğu ...
Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun adı Tekirdağ’daki spor tesisine verildi
YEREL HABERLER Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun adı Tekirdağ’daki spor ...
Bakan Yardımcısı Demircan: Hedefimiz, ülkeleri dolaşarak varsa açıklarımızı kapatmak
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Demircan: Hedefimiz, ülkeleri ...
Rusya ve Ukraynalı turistlere ilişkin açıklama: “Bugün bakanlığımız 140'tan fazla ülkede tanıtımını yapmaya çalışıyor”
YEREL HABERLER Rusya ve Ukraynalı turistlere ilişkin açıklama: ...
Orman yangınlarıyla mücadele için Chinook söndürme helikopterleri Türkiye'de
YEREL HABERLER Orman yangınlarıyla mücadele için Chinook söndürme ...
Ergene’de Gençlik Haftası kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Ergene’de Gençlik Haftası kutlamaları başladı
Tekirdağ’da 'Kadına Şiddetin Önlenmesi Çalıştayı' düzenlendi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 'Kadına Şiddetin Önlenmesi Çalıştayı' ...
Bulgaristan'da kesilmek istenen bacağı, Türkiye'de kurtarıldı
YEREL HABERLER Bulgaristan'da kesilmek istenen bacağı, Türkiye'de ...
Köydeki arı istilasını fırsata çevirdi
YEREL HABERLER Köydeki arı istilasını fırsata çevirdi
Çorlu’da korku dolu dakikalar: LPG’li otomobil alev topuna döndü
YEREL HABERLER Çorlu’da korku dolu dakikalar: LPG’li otomobil alev ...
Tekirdağ’da ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 ...
Saray’da uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER Saray’da uyuşturucuya geçit yok
Trakya'da çiftçiler panayırda buluştu
YEREL HABERLER Trakya'da çiftçiler panayırda buluştu
Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı
Muratlı'da ot yangını
YEREL HABERLER Muratlı'da ot yangını
Satmak için ilçeye getirdiği uyuşturucu haplarla yakalandı
YEREL HABERLER Satmak için ilçeye getirdiği uyuşturucu haplarla ...
Kayıp olarak aranan şahsın denizde cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranan şahsın denizde cesedi bulundu
Atıklardan siyaha dönüşerek Marmara Denizi'ne akan Kınıklı Deresi'nde inceleme
YEREL HABERLER Atıklardan siyaha dönüşerek Marmara Denizi'ne akan ...
39 üniversite öğrencisiyle Tekirdağ'a kültürel gezi
YEREL HABERLER 39 üniversite öğrencisiyle Tekirdağ'a kültürel gezi
Malkara’da 14 Mayıs Çiftçiler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Malkara’da 14 Mayıs Çiftçiler Günü kutlandı
Modern Pazarlama’nın yöntemleri anlatıldı
YEREL HABERLER Modern Pazarlama’nın yöntemleri anlatıldı
Bulgarlar ucuz ilaç için Tekirdağ'a akın etti Ülkelerinde bulamadıkları ilaçları burada buluyorlar
YEREL HABERLER Bulgarlar ucuz ilaç için Tekirdağ'a akın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.