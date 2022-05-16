Ağaç katliamı yapan CHP’li belediyeden ilginç cevap: “Dekora uymuyor” Dekora uymadığı için 100’den fazla ağacın söküldüğü öğrenildi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde refüjdeki 100’den fazla ağacın sökülmesiyle ilgili soru önergesine CHP’li Büyükşehir Belediyesi, ağaçların dekora uymadığı için söküldüğü cevabı verildi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Cengiz Topel Caddesi’nde yaklaşık 2 ay önce CHP’li Büyükşehir Belediyesi tarafından refüjdeki 100’den fazla ağacı yerlerinden sökülmüştü. Ağaçların yerlerinden sökülmesi vatandaşlar tarafından da büyük tepki toplarken, AK Parti Çerkezköy Belediyesi Meclis Üyeleri tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne konu ile ilgili verilen soru önergesine cevap da şaşırttı. Ağaçların dekora uymadığı için söküldüğü belirtilerek, yerlerine sığla, süs eriği ve süs kirazı ağaçlarının dikildiği kaydedildi.

Konuyla ilgili AK Parti Çerkezköy Belediye Meclis Üyesi Adem İçli de açıklamalarda bulunarak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Belediyesi’ni eleştirdi. İçli, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Cengiz Topel Caddesi’nde yaklaşık 2 ay kadar önce ‘ağaç katliamı’ yapılmıştı. 1015 yıllık ağaçlar söküldü, yerine fidan dikildi. Bunlara tepki göstermiş, bazı sorular sormuştum. AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerimiz de, AK Parti Grubu olarak Büyükşehir Belediyesi’ne soru önergesi verip, bu ağaç katliamını sordu. Gelen cevaba bakınca minareyi çalmış ama kılıfı bile hazırlayamamışlar türünden. İki ay önce Çerkezköy Belediyesi niye müdahale etmedi demiştim. Meğer Çerkezköy Belediyesi ile işbirliği yaparak ağaçlar sökülmüş. Sadece birkaç soru sorup, Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği cevabı kamuoyunun takdirine bırakacağım. Daha önce o ağaçları dikenler Park ve Bahçeler Müdürlüğü değil miydi? Bugün bu cevabı veren Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Çerkezköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ortak çalıştığını söylüyor. O vakit, daha önce ağaçları diken Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bölgenin iklimini dikkate almamış mı? Ya da Belediye dikmediyse, o ağaçları kim dikmiş? Yazıda özetle dekora uymadığı için ağaçları söktük demişler. 1015 yıllık ağaçlar, yeni dekora uymayınca kesilmiş. Yol düzenlemesine uygun fidanlar dikilmiş. Dekora uymadı diye ağaç mı sökülürmüş? Bunu da Sayın Kadir Albayrak’ın yönettiği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nden duyduk. Artık gözlerimiz açık gitmez. Bir de benim bildiğim, sökülen ağaçların yüzde 70’i başka yerde tutmaz. Yüzlerce ağacı daha öncede söktünüz. Kaç tanesi tuttu? Meçhul.”



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nden cevap

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nden gelen cevapta, “Kentsel yeşil ana tiplerinden olan orta refüjlerdeki yeşil alanlar kentsel ekosistemleri üzerinde etkileri yüksektir. Kentlere bilinçli bir şekilde biçim verilmesi ve kenti düzenlemesi o şehrin ve şehirde yaşayanların yaşam standartlarını artırmaktadır. Söz konusu olan ağaçlar Çerkezköy ilçesi Cengiz Topel Caddesi’nde gelişen ve yenilenen bir bölgemizde bulunmaktadır. Müdürlüğümüz tarafından Çevre Duyarlılığı ile hareket edilerek, Cengiz Topel Caddesi orta refüj düzenleme ve yenileme projesi çerçevesinde, mevcut bulunan top akasya ağaçlarını bölgenin iklim şartları ve hava durumunun soğuk seyretmesi vejetasyon döneminin başlaması da göz önünde bulundurularak Mart ayının 10’unda taç budama işlemi ve kök tuvaleti yapıldıktan sonra deplase edilerek, ilçe belediyesi ile birlikte ortak çalışma sonucunda kentin farklı bölgelerine nakli gerçekleşmiştir. Proje çerçevesinde mevcut düşük toprak seviyesi yükseltilerek alana sığla, süs eriği, süs kirazı fidanlarımız dikilmiştir. Toprak tesviye ve çim tohumu atımı, çalı dikimi, sıhhi tesisat döşenmesi ve dekoratif taşlar ile peyzaj düzenlemesi tamamlanacaktır. Ekte deplase edilen ağaçların tutanakları, listeleri ve fotoğrafları bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.

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