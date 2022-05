Futbol oynarken çarpışma sonucu dili boğazına kaçan genç hayata döndürüldü

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'da halı sahada futbol oynarken rakibi ile çarpışması sonrası dili boğazına kaçan ve bilincini kaybeden Azat Halo (21), yan sahada futbol oynayan, daha önce ilk yardım eğitimi alan Yunus Kara ile sahada bulunanlarının yaptığı müdahale ile yaşama dönmesi sağlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde gençlerin futbol oynadığı halı sahada meydana geldi. Maç sırasında rakibi ile çarpışan Azat Halo, bir anda yere yığılarak baygınlık geçirdi. Dili boğazına kaçan Halo, bilincini kaybederken, saha içinde yaşanan paniğin ardından yan sahada arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan ve 'ambulans çağırın' seslerini duyan Yunus Kara, gencin yardımına koştu. Kara, baygınlık geçirdikten sonra dili boğazına kaçıp bilinci kapanan ve çenesi kilitlenen gence sahadakilerle müdahale ederek, dilini çıkardı. Sağlık ekipleri gelene kadar müdahalesini sürdüren Kara, Halo'nun nefes alıp vermesini sağladı. Gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülen Halo, tedavisinin ardından evine gönderildi.

Halo'nu müdahale ederek yaşama döndüren DEVA Partisi Çerkezköy İlçe Başkanı Yunus Kara, daha önce ilk yardım eğitimi aldığını söyledi. Kara, "Olay anında yan sahada maç yapıyorduk. Ambulans çağırın seslerini duyunca koşarak olay yerine gittim. Yerde yatan gencin nefes alamadığını fark edince dilinin boğazına kaçtığını tahmin ettim. Öyle de olmuştu. Boğaza kaçan dilin çıkarmak için bayağı uğraştım. Ambulans gelene kadar gencin nefes alışverişi biraz normalleşti. Gece hastaneye yaptığımız ziyarette de gencimizin durumunun iyi olduğunu gördük. Tekrar geçmiş olsun" dedi. İlk yardımın önemine değinen Kara, "Halı saha işleten kişilerde veya çalışanlarda mutlaka ilk yardım eğitimin olması gerekiyor. Bu gibi yerlerde her an ilk yardım gerektirecek olaylar yaşanıyor. Her yıl halı sahalarda yaşanan ölüm haberlerini duyuyoruz. Bunun için her türlü önlemin alınması gerekiyor" dedi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

2022-05-17 13:04:02



