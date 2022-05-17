Futbol oynarken çarpışma sonucu dili boğazına kaçan genç hayata döndürüldü (2)



BİR ARAYA GELDİLER

Çerkezköy'de halı sahada futbol oynarken dili boğazına kaçan ve bilincini kaybeden Azat Halo, kendisini yaptığı müdahale ile hayata döndüren Yunus Kara ile olayın yaşandığı sahada bir araya geldi. Kara'ya teşekkür eden Halo, "Hiçbir sıkıntım yoktu. Arkadaşlarla maça geldik. Maç esnasında topa vurduktan sonra rahatsızlandım. Maça devam ettim ve daha sonra kendimi yerde buldum. Gözümü açtığımda ise hastanedeydim. Allah razı olsun başkanımız bizi sağlığımıza kavuşturdu. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Daha önce ilk yardım eğitimi aldığını söyleyen Kara, "Aynı saatlerde arkadaşlarla halı sahada maç yapıyorduk. Bağrışları duyunca arkadaşın yerde yattığını gördüm. Ambulans gelene kadar ilk müdahaleyi burada yapmak zorunda kaldık. Dilinin ters döndüğünü fark ettim. Çenesini yukarıya kaldırarak ağzını açmasını sağladık. Parmağım ile dilini içeriden çektim. Ambulans gelene kadar müdahalesini yaptık. Çok şükür sağlığına kavuştu. Bunlar vesiledir. O an son dakika halı sahaya gelmemiz, olayı görmemiz, müdahale etmemiz takdiri buymuş, vesile oldu. Çok şükür sağlığı yerinde" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

2022-05-17 15:40:56



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