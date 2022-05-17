Engellere aldırmadılar, şanlı Türk ordusunun neferi oldular

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde engelli vatandaşlara yönelik olarak temsili askerlik töreni düzenlendi.

Çorlu ilçesindeki 105. Topçu Alayı’nda düzenlenen engelli vatandaşların temsili askerlik törenine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kaymakam Cafer Sarılı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, 3. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Törende engelli vatandaşlara Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından Terhis Belgesi verildi.

Yapılan folklor gösterisinin ardından toplu fotoğraf çekimleri ile tören sona erdi.

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