16 yaşındaki genç, arkadaşı tarafından bıçaklandı

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Tekirdağ’da tartıştığı arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayan genç bacağından yaralandı.

Olay, Çorlu ilçesine bağlı Şeyh Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir parkta karşılaşan G.U. (16) ile aynı yaşlardaki arkadaşı M.E.Y. tartışma yaşadı. İkili arasında büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayan G.U. aldığı tek darbeyle bacağından yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan G.U. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şüpheli M.E.Y. Asayiş ekibi tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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