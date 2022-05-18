Uyuşturucu satıcılarına `Güneş´ operasyonu: 11 gözaltı

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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ´ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği `Güneş´ adı verilen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı, `Güneş´ adı verilen operasyonda, 15 adrese baskın yapıldı. Ekipler bazı evlere, bahçe kapılarını açan olmayınca duvarlardan atlayarak girdi. Adreslerde yapılan aramalarda 150 gram eroin, 15 sentetik ecza hap, ruhsatsız 1 tabanca, 2 av tüfeği, çok sayıda mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 475 lira ele geçirildi. Polis, 11 kişiyi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2022-05-18 11:41:37



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