Uyuşturucu satıcılarına 'Güneş' operasyonu: 19 gözaltı (2)

Benzine bir zam daha geliyor!

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GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde düzenlenen 'Güneş' operasyonuyla aynı saatlerde Süleymanpaşa ilçesinin Aydoğdu ve Çerkezköy'ün Bağlık mahallelerinde de operasyonlar düzenlendi. Baskınlarda belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; uyuşturucu maddelerin yanı sıra ruhsatsız 7 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 175 tabanca mermisi, 5 av tüfeği, 63 tüfek kartuşu ele geçirildi. 3 ilçedeki operasyonlarda gözaltı sayısı, 19'a yükseldi. Soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-05-18 14:20:20



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