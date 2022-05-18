Çorlu polisi, öğrencileri Fenerbahçe maçına götürdü Çorlulu öğrenciler Fenerbahçe maçını tribünden izledi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde öğrenim gören öğrenciler polis ağabeyleri ile birlikte FenerbahçeFatih Karagümrük maçını tribünden izledi.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği’nce Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesında Fenerbahçe Spor Kulübü ile irtibata geçilerek bir dizi organizasyon gerçekleştirdi. Son olarak Fenerbahçe Karagümrükspor maçına öğrenciler Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polisler, Çorlulu öğrencileri Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’na götürdü.
Karşılaşmayı maraton alt tribününden takip eden öğrenciler ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri daha sonra yeniden Çorlu’ya döndü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.