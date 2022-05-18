Tekirdağlı yaşlılar bu merkezde sosyalleşiyor

Tekirdağ’da yaşlıların bir araya gelerek sosyalleşmesini sağlayan aktivite merkezi çalışmalarıyla göz dolduruyor.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik projeler yürüten Süleymanpaşa Belediyesi, Altınova Yaşlı Yaşam ve Aktivite Merkezi’ndeki çalışmalarıyla yaşlıların gönlünü alıyor.

65 yaş üzeri isteyen herkesin ücretsiz olarak katılabileceği çalışmalarda 65 yaş üzeri vatandaşların hem fiziksel hem de psikolojik olarak sağlıklarını korumalarına yardımcı olunurken, hep birlikte yapılan etkinlikler ve sohbetler ile de sosyalleşme imkânı sağlanıyor.



Egzersiz ve doğru nefes alma teknikleri uygulanıyor

Haftanın 5 günü hizmet veren Altınova Yaşlı Yaşam ve Aktive Merkezinde Salı ve Perşembe günleri eğitmen eşliğinde fiziksel egzersiz ve psikolog eşliğinde doğru nefes alma teknikleri aktivitesi gerçekleştiriliyor.

Mayıs ayı itibariyle başlayan fiziksel egzersiz ve doğru nefes alma teknikleri aktivitelerine ilgi her geçen gün artarken Altınova Yaşlı Yaşam ve Aktive Merkezinde havaların güzelleşmesi ile birlikte yeni etkinliklerin de yer alacağı bildirildi.

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