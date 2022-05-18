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Polisten kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücünün 3 ayrı suç kaydı çıktı

İHA

Tekirdağ Çorlu'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 5 kilometre süren kovalamaca sonrası Motosikletli Yunus Polisi tarafından Ergene ilçesinde yakalandı. 3 ayrı suçtan aranan şüphelinin ehliyetsiz ve alkollü araç kullanması ise pes dedirtti.

Polisten kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücünün 3 ayrı suç kaydı çıktı

Tekirdağ Çorlu’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, 5 kilometre süren kovalamaca sonrası Motosikletli Yunus Polisi tarafından Ergene ilçesinde yakalandı. 3 ayrı suçtan aranan şüphelinin ehliyetsiz ve alkollü araç kullanması ise pes dedirtti.
Yunus ekipleri, yaptıkları başarılı çalışmalara halka güven veriyor. Edinilen bilgiye göre, Çorlu’nun Hıdırağa Mahallesi’nde şüpheli şahıslara yönelik çalışma yapan Motosikletli Yunus Polisi, seyir halindeki bir araca ‘dur’ ihtarında bulundu. Uyarıya aldırış etmeyen sürücü kaçarken, Yunus ekibi de peşine düştü. Yaklaşık 5 kilometre kaçabilen sürücü, aracıyla birlikte Ergene Sağlık Mahallesi girişinde yakalandı.
Sürücü M.E.’nin yapılan sorgusunda 3 ayrı suçtan aranması olduğu ortaya çıktı. Ayrıca M.E.’nin alkollü araç kullandığı ve sürücü belgesinin olmadığı ortaya çıktı.
Sağlık Polis Merkezi’ne götürülen sürücü ifadesinin ardından adli makamlara teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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