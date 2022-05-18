Tekirdağ’da sağanak yağış hayatı felç etti, yollar dereye döndü

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Tekirdağ’da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı yağış uyarılarının ardından aniden bastıran yağmur, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yağmurdan dolayı ıslanmamak için koşarken, altyapı yetersizliği nedeniyle yolları dolduran yağmur suları cadde ve sokakları adeta dereye çevirdi. Dışarıya hazırlıklı çıkan vatandaşlar şemsiyesini açıp yoluna devam ederken, dışarıya hazırlıksız çıkan vatandaşlar ise sığınacak yer aradı.

Sağanak yağış sebebiyle Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi sokaklarının diğer günlere oranla daha sakin olduğu gözlendi.

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