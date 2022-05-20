Tekirdağ'da AFAD öğrencileri bilinçlendiriyor

Tekirdağ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), öğrencilere yönelik düzenlediği afet eğitimlerine devam ediyor.

AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü, 2022 yılının "Türkiye Afet Tatbikat Yılı" ilan edilmesiyle kentte başlattığı afet bilinci seferberliğinde okullarda eğitim vermeye devam ediyor. Süleymanpaşa ilçesindeki Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerine yönelik afet ve acil durum farkındalık eğitimi düzenleyen AFAD, deprem kuşağında bulunan Tekirdağ’da yaşanması muhtemel bir afette ilk 72 saat yapılması gerekenleri anlattı. Ayrıca yaşanabilecek diğer afet türleri, afetin etkileri, yaşam alanlarında risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapılırken, zorunlu deprem sigortası, sigortalılık bilinci konularına da değinildi.

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