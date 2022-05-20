Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk etmeye çalışan patenci gençler, kazaya davetiye çıkardı. Tepki çeken görüntüler, bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Asri Mezarlık mevkiinde paten tutkunu 3 genç, Şifa ışıklar istikametine seyreden şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsüne arkadan tutundu. Gençlerin patenle tehlikeli yolcuğu, o anları gören yaya ve araç sürücülerinin yüreğini ağzına getirdi. Bir vatandaş, o anları telefon kamerasıyla görüntüledi.

Gençlerin tehlike arz eden hareketleri, vatandaştan tepki gördü.

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