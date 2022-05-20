Dikkatsizliğin kazayla sonuçlandığı anlar kamerada

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Tekirdağ Çorlu’da dikkatsiz araç kullanımı beraberinde kazayı getirdi. Motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Arpalık Sokak’ta meydana geldi. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Arpalık Sokak’ta Ferhat Kalfa Sokak istikametine seyreden bir motosiklet ile Arpalık 1. Sokak’ta seyreden otomobil çarpıştı. Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza anı bir işyerinin kamerasına yansıdı.

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